ВОЙНА В Украине Около 27400 военных и 555 артиллерийских систем: названы новые потери россии

2022-05-15 16:00

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27400 своих военных. Также было уничтожено 555 артиллерийских систем и 1220 танков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.