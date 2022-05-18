ВОЙНА В Украине Стефании из песни группы Kalush Orchestra сделала неожиданный сюрприз

2022-05-18 18:30

 

Маме солиста группы Kalush Orchestra Олега Псюка - Стефании - сделали неожиданный, но очень нужный подарок. Женщине подарили за воспитание патриота и человека, который не побоялся дисквалификации на Евровидении 2022 и призвал спасти Мариуполь и защитников завода "Азовсталь", сертификат на использование 631 кубометра газа.

"Мы гордимся, что нашим потребителем является Псюк Стефания, которая смогла воспитать прежде всего достойного человека, патриота которому не безразлично, что происходит в его стране и которому болит за жизни наших защитников. Выступление Kalush Orchestra на сцене Евровидения не только принесло Украине уже третью победу в престижном конкурсе, а самое важное сумело еще раз привлечь внимание миллионов людей во всем мире к ситуации в Мариуполе и вокруг Азовстали", - сообщается на странице компании "Івано-Франківськгаз Збут".

Интересно, что Стефании Псюк подарили сертификат на использование 631 кубометра газа потому, что именно столько баллов Kalush Orchestra одержали в финале песенного конкурса.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото "Укрпочта" выпустит новую марку, посвященную победе Kalush Orchestra на Евровидении

2022-05-18 09:33

видео Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra выпустили уникальный клип на песню Stefania

2022-05-16 09:34

Солист Kalush Orchestra объяснил, почему призвал мир спасти "Азовсталь"

2022-05-15 15:00

видео Kalush Orchestra выиграли Евровидение-2022. Результаты голосования

2022-05-15 09:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия и гуманитарного оборудования

2022-05-18 20:30

На Николаевском направлении рф развернула 10 батарей реактивной артиллерии для ударов по ВСУ

2022-05-18 20:00

Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери россии

2022-05-18 19:30

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых ранее рубежей, - сводка Генштаба

2022-05-18 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия и гуманитарного оборудования 2022-05-18 20:30
На Николаевском направлении рф развернула 10 батарей реактивной артиллерии для ударов по ВСУ 2022-05-18 20:00
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери россии 2022-05-18 19:30
Основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых ранее рубежей, - сводка Генштаба 2022-05-18 19:00