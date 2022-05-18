ВОЙНА В Украине Стефании из песни группы Kalush Orchestra сделала неожиданный сюрприз

2022-05-18 18:30

Маме солиста группы Kalush Orchestra Олега Псюка - Стефании - сделали неожиданный, но очень нужный подарок. Женщине подарили за воспитание патриота и человека, который не побоялся дисквалификации на Евровидении 2022 и призвал спасти Мариуполь и защитников завода "Азовсталь", сертификат на использование 631 кубометра газа.

"Мы гордимся, что нашим потребителем является Псюк Стефания, которая смогла воспитать прежде всего достойного человека, патриота которому не безразлично, что происходит в его стране и которому болит за жизни наших защитников. Выступление Kalush Orchestra на сцене Евровидения не только принесло Украине уже третью победу в престижном конкурсе, а самое важное сумело еще раз привлечь внимание миллионов людей во всем мире к ситуации в Мариуполе и вокруг Азовстали", - сообщается на странице компании "Івано-Франківськгаз Збут".

Интересно, что Стефании Псюк подарили сертификат на использование 631 кубометра газа потому, что именно столько баллов Kalush Orchestra одержали в финале песенного конкурса.