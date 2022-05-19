ВОЙНА В Украине У Украины появился шанс стать членом НАТО минуя все формальности и требования

2022-05-19 10:27

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что у Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа Плана действий по членству — как Финляндия и Швеция.

Она отметила, что ПДЧ – это механизм, позволяющий государству-члену достичь требований для совместимости, и если какое-либо государство уже отвечает всем требованиям – План действий по членству становится ненужным.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой", - отметила временная поверенная.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Германия передает Чехии танки Leopard 2, чтобы помочь вооружить Украину тяжелой бронетехникой

2022-05-19 15:37

В Украине на три месяца хотят продлить военное положение и мобилизацию

2022-05-19 13:35

Кабмин нашел способ оперативно исправить ситуацию с бензином и дизтопливом на АЗС Украины

2022-05-18 15:38

видео Каждый четвертый украинский переселенец намерен сменить регион постоянного проживания

2022-05-18 08:24

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Германия передает Чехии танки Leopard 2, чтобы помочь вооружить Украину тяжелой бронетехникой

2022-05-19 15:37

Командира воинской части, захватывавшей Запорожскую АЭС, обвинили в нарушении законов войны

2022-05-19 14:29

В Украине на три месяца хотят продлить военное положение и мобилизацию

2022-05-19 13:35

У Украины появился шанс стать членом НАТО минуя все формальности и требования

2022-05-19 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Германия передает Чехии танки Leopard 2, чтобы помочь вооружить Украину тяжелой бронетехникой 2022-05-19 15:37
Командира воинской части, захватывавшей Запорожскую АЭС, обвинили в нарушении законов войны 2022-05-19 14:29
В Украине на три месяца хотят продлить военное положение и мобилизацию 2022-05-19 13:35
У Украины появился шанс стать членом НАТО минуя все формальности и требования 2022-05-19 10:27