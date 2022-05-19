ВОЙНА В Украине У Украины появился шанс стать членом НАТО минуя все формальности и требования

2022-05-19 10:27

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что у Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа Плана действий по членству — как Финляндия и Швеция.

Она отметила, что ПДЧ – это механизм, позволяющий государству-члену достичь требований для совместимости, и если какое-либо государство уже отвечает всем требованиям – План действий по членству становится ненужным.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой", - отметила временная поверенная.