ВОЙНА В Украине В Украине изменится погода: когда наступит настоящая жара

2022-05-19 18:30

 

В Украине в ближайшие дни ожидается дождливая погода, которая принесет с собой похолодание.

По данным метеосайта Wisemeteo, самая низкая дневная температура ожидается на уровне 12 градусов тепла 23 мая.

Самый теплый день - 20 мая, когда столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

В первый месяц лета максимальная дневная температура прогнозируется на уровне 30 градусов тепла - 22 июня.

 

В остальные дни в июне будет прохладнее. Дождливых дней в июне, по прогнозам синоптиков, будет 13. Ночью столбики термометров в Киеве будут показывать от 11 до 19 градусов со знаком "плюс".

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