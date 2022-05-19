Мир Под Минском заметили перевозки беспилотных ударных вертолетов Hunter - СМИ

2022-05-19 19:30

 

Сегодня утром около 08:30 в районе села Волма (под Минском) в направлении Национального аэропорта «Минск» отмечены перевозки двух беспилотных ударных вертолетов Hunter, разработанных в конструкторском бюро «Беспилотные вертолеты» (беларусь). Об этом УНН пишет со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Детали

Каждая такая машина имеет массу в 750 кг, может находиться в воздухе до 9-ти часов без посадки и переносить до 200 кг разного вооружения среди которого: танковые пулеметы Калашникова с боекомплектом 550 патронов, 8 неуправляемых ракет или 16 противотанковых бомб.

Как отмечает группа, куда именно везли вертолеты — неизвестно, однако они выделили две потенциальные локации: во-первых, в Национальный аэропорт «Минск» (для дальнейшего экспорта), а во-вторых, на территорию прежней в/ч 41738 (которую теперь называют «Площадкой 400»), где до сих пор может располагаться база вс рф, а рядом находится вертолетная площадка.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Финляндия разорвала все контракты с россией на грузовые ж/д перевозки

2022-05-04 10:29

Подоляк объяснил нецелесообразность Минска-3

2022-04-23 19:00

Оккупанты потеряли уже 815 танков и 150 вертолетов – Генштаб

2022-04-20 18:30

Более 20100 человек и 163 самолета: в Генштабе рассказали о боевых потерях России

2022-04-16 14:30

Еще новости в разделе "Мир"

Под Минском заметили перевозки беспилотных ударных вертолетов Hunter - СМИ

2022-05-19 19:30

Активисты Greenpeace помешали танкеру с русской соляркой причалить в Великобритании

2022-05-18 14:31

АНОНС Національна опера України відновлює свою роботу - заплановані вистави

2022-05-17 09:34

НАТО начинает наращивать военное присутствие в Балтийском регионе, - Йенс Столтенберг

2022-05-16 13:32
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Под Минском заметили перевозки беспилотных ударных вертолетов Hunter - СМИ 2022-05-19 19:30
Активисты Greenpeace помешали танкеру с русской соляркой причалить в Великобритании 2022-05-18 14:31
АНОНС Національна опера України відновлює свою роботу - заплановані вистави 2022-05-17 09:34
НАТО начинает наращивать военное присутствие в Балтийском регионе, - Йенс Столтенберг 2022-05-16 13:32