Мир Под Минском заметили перевозки беспилотных ударных вертолетов Hunter - СМИ

2022-05-19 19:30

Сегодня утром около 08:30 в районе села Волма (под Минском) в направлении Национального аэропорта «Минск» отмечены перевозки двух беспилотных ударных вертолетов Hunter, разработанных в конструкторском бюро «Беспилотные вертолеты» (беларусь). Об этом УНН пишет со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Детали

Каждая такая машина имеет массу в 750 кг, может находиться в воздухе до 9-ти часов без посадки и переносить до 200 кг разного вооружения среди которого: танковые пулеметы Калашникова с боекомплектом 550 патронов, 8 неуправляемых ракет или 16 противотанковых бомб.

Как отмечает группа, куда именно везли вертолеты — неизвестно, однако они выделили две потенциальные локации: во-первых, в Национальный аэропорт «Минск» (для дальнейшего экспорта), а во-вторых, на территорию прежней в/ч 41738 (которую теперь называют «Площадкой 400»), где до сих пор может располагаться база вс рф, а рядом находится вертолетная площадка.