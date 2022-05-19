На юге силы ВСУ поразили 90 целей врага

На защите южных рубежей Украины украинские военные нанесли поражение 90 целям на вражеских позициях.
Источник: ОК "Юг"
Детали: На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области у противника продвижений с занимаемых позиций нет.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями ОК "Юг", во взаимодействии с авиацией, в течение текущих суток нанесено поражение по 90 целям на позициях противника.
В результате подтверждено попадание в 20 захватчиков, 2 самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные потери уточняются.
В Черном море продолжается маневрирование 2 отрядов боевых кораблей, удерживающих блокаду украинских портов и гражданского судоходства.
На 4 кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет.