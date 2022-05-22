ВОЙНА В Украине рф развернула ракетные комплексы "Искандер-М" у границы с Украиной

2022-05-22 12:00

Также отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных с Украиной районах Гомельской области Беларуси.

Российские войска развернули пусковые установки ракетного комплекса Искандер-М" в Белгородской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке в воскресенье, 22 мая.

"В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз", – говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси усилили ведение разведки, также отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных с Украиной районах Гомельской области.

На Северском направлении противник продолжает обстреливать населенные пункты и инфраструктурные объекты в Сумской и Черниговской областях, а также в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравье.

"На Слобожанском направлении враг, силами отдельных подразделений из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода наших войск на государственную границу", – сообщают в Генштабе.

Группировка сил агрессора проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Оккупанты совершают артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровне и Довгенькое.

На Донецком направлении агрессор пытался прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

Противник нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

На Лиманском направлении агрессор не вел активных боевых действий, но совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.

"На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливает позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции", – отмечается в сообщении.

На Бахмутском направлении агрессор пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка при поддержке артиллерии, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка.

На Кураховском направлении агрессор вел штурм в районе Марьинки, потерпел поражение. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку, также нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Катериновка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции украинских ВС и гражданскую инфраструктуру.

"На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Совершал обстрелы позиций Сил обороны с применением минометов и ствольной артиллерии. Наращивает систему противовоздушной обороны", – сообщают в Генштабе.

На Бессарабском направлении ситуация без изменений.