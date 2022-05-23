ВОЙНА В Украине Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин

2022-05-23 20:30

В Украине введен запрет для мужчин на выезд за пределы страны. Эти ограничения касаются всех военнообязанных возрастом от 18 до 60 лет, но есть и исключения.

Подробнее о том, кто может выехать из Украины, несмотря на запрет:

Кто может выехать за границу

непригодные к военной службе по состоянию здоровья со снятнием с военного учета,

постоянно проживают за границей (с соответствующей отметкой в ​​паспорте),

соискатели профессионального высшего и высшего образования за рубежом (при наличии подтверждающих документов),

члены группы по мониторингу условий пребывания детей за пределами Украины,

лица с инвалидностью, независимо от группы (с соответствующими документами),

сопровождение лиц с инвалидностью, детей-сирот,

забронированные на период мобилизации и военное время,

временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии),

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет,

многодетный отец или отец одиночка,

мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и жену, проходящую военную службу,

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, СБУ, пограничники, правоохранители (при наличии документов о служебной командировке или предоставлении отпуска),

лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины (выезд на лечение).