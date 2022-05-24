Минус "птичка" и 150 оккупантов за сутки: сводки по потерям врага на 24 мая
2022-05-24 17:00
Уже 90 сутки длится полномасштабная российско-украинская война, в течение которой страна-агрессор Россия несет рекордные для себя потери в личном составе и военной технике. Подразделения ВСУ мощно уничтожают российское оккупационное войско, вторгшееся на территорию Украины.
Об общих боевых потерях врага сообщают в Генштабе ВСУ.
Потери российского оккупационного войска в войне против Украины:
- личного состава - около 29350 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1302 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3194 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 606 (+2) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 205 (+1) ед,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4),
- крылатые ракеты - 112 (+2),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2213 (+7) ед,
- специальная техника – 43 (+0).
Наибольшие потери за минувшие сутки враг понес на Северодонецком направлении.