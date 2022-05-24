ВОЙНА В Украине Минус "птичка" и 150 оккупантов за сутки: сводки по потерям врага на 24 мая

2022-05-24 17:00

 

Уже 90 сутки длится полномасштабная российско-украинская война, в течение которой страна-агрессор Россия несет рекордные для себя потери в личном составе и военной технике. Подразделения ВСУ мощно уничтожают российское оккупационное войско, вторгшееся на территорию Украины.

Об общих боевых потерях врага сообщают в Генштабе ВСУ.

Потери российского оккупационного войска в войне против Украины:

  • личного состава - около 29350 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1302 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3194 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 606 (+2) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов – 205 (+1) ед,
  • вертолетов – 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4),
  • крылатые ракеты - 112 (+2),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2213 (+7) ед,
  • специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери за минувшие сутки враг понес на Северодонецком направлении.

 

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