Мир Сервис эротического контента OnlyFans впервые перечислил деньги в госбюджет Украины

2022-05-25 11:35

Сервис подписки на эротический контент OnlyFans впервые перечислил средства в государственный бюджет Украины. Сумма составила 305 тысяч долларов, то есть, около девяти миллионов гривень. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Первые поступления в бюджет от налога на Google: сайт OnlyFans - 305 тыс. дол. Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей победы. Ожидаем следующие", - заявил депутат.

OnlyFans взымает с пользователей плату за доступ к контенту авторов. Подписчик создателя контента может просматривать его контент в обмен на ежемесячный членский взнос. Компания платит 80% сборов создателю контента, а 20% - идет платформе.

Напомним, ранее OnlyFans приостановил работу всех российских аккаунтов.