ВОЙНА В Украине Кириленко про «отступление» ВСУ со Светлодарска: это перегруппировка

2022-05-25 18:30

 

Вооруженные силы Украины совершили перегруппировку, после чего окупанты, к сожалению, зашли в Светлодарск. Об этом сообщил в эфире «Радио Свободы» глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Цитата

«Я всегда был и остаюсь реалистом. Здесь слово «отступить», в этой ситуации, оно будет применено однозначно только окупантом, и оно будет применено, естественно, в целях пропаганды. Это исключительная перегруппировка и это правильное, логическое решение в данной ситуации… Я понимаю, где они (ВСУ – ред.) по карте расположены. Это не отступление что их откинули откуда-то с этой громады», - сказал глава ОВА.

Детали

В то же время, он добавил что «произошло так, что три населенных пункта, в том числе непосредственно Светлодарск, центр этой военной администрации, оказался под контролем российских оккупационных войск и так называемых «ДНР».

«Как бы там не происходило, часть оккупированной территории увеличилась», - отметил Кириленко.

Он также сообщил, что в Светлодарске осталось большое количество населения, больше 10 тысяч человек.

Добавим

Ранее СМИ со ссылкой на начальника Светлодарской городской военной администрации Сергея Гошко сообщали, что 24 мая оккупанты вошли в город Светлодарск Донецкой области и вывесили российский триколор над зданием городской администрации.

При этом советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в своем Telegram-канале указал, что украинская армия реализует маневрированную оборону.

«Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил. Это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, не носящих стратегический характер, во избежание окружения или значительных потерь. Поэтому никакой измены в этом нет», - отметил он, говоря о ситуации в Светлодарске и Мироновском.

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