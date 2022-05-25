ВОЙНА В Украине Война в Украине закончится при выполнении ряда условий: Зеленский назвал главные из них

2022-05-25 20:30

В завершении войны России против Украины играют роль три ключевых фактора - желание сторон, финансовая прочность Украины и готовность западных стран противостоять РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на "Украинском завтраке" в Давосе.

"Что касается того, когда эта война может закончиться, я думаю, это зависит от некоторых вещей. Прежде всего, от желания разных сторон, желания объединенного Запада по поводу прочности и вооружения, финансовой прочности Украины, желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ, воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми", - заявил он.

По словам президента война в любом случае закончится, после чего будет мирный процесс и переговоры.

"Вопрос с кем Украина будет договариваться, с каким президентом России. Это тоже зависит от желания действующего президента России", - подчеркнул Зеленский.

Глава Украины высказал мнение, что Владимир Путин не отдает себе отчет в реальном положении дел.

"Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле и не против кого-нибудь, а за себя и за свою свободу, будущее. Он должен жить в действительности. Говорить сегодня можно только с президентом РФ, нет никакого смысла разговаривать с посредниками", - отметил Зеленский.

Президент пояснил, что Путин поймет что развязанную им войну надо заканчивать, как только он будет готов выйти в реальность.

"И тогда можно будет попытаться идти по дипломатическим целям, если будет не поздно. Именно с этой действующей властью. А поздно это или нет зависит от многих вещей", - резюмировал он.