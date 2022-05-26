ВОЙНА В Украине Одни из самых смертоносных дней для врага: ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупантам

2022-05-26 16:00

День переправы российских солдат через реку Северский Донец стала одним из самых смертоносных дней для них - на этом месте ВСУ уничтожили около 400 рашистов и много военной техники.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что для окружения россиян, когда те проходили понтонный мост, украинские военные обрушили артиллерийский огонь на этот участок. Они также установили плавучие мины, которые течением донесло до вражеских понтонов, и взорвали четыре отдельных моста.

По словам украинского полковника Кашенко, русские спешно заложили новые понтоны и переправили бронетехнику, но прорвать украинскую линию обороны им не удалось. Десятки бронетехники и пехоты оказались в ловушке и были уничтожены украинской артиллерией. Украинцы также ударили по российским войскам, задействованным в мостовых работах на дальнем берегу.

Журналисты характеризуют ситуацию в районе Белогоровки Луганской области так: "взорваны танки, обломки понтонных мостов и тела российских солдат, наполовину утопающих в грязи".

"Неудачная переправа в этом месте в течение нескольких дней в начале мая стала для российской армии одной из смертоносных битв войны. В ловушке в небольшом лесном углу погибло по меньшей мере 400 российских солдат", - пишет издание.