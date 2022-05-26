ВОЙНА В Украине В роССии заявили, что ждут от Украины "принятия требований москвы", и заговорили о переговорах

2022-05-26 21:00

В России рассказали о том, каким Кремль видит продолжение переговоров с Украиной. Российская Федерация требует от Украины "принятия требований Москвы".

Также в Кремле считают, что официальный Киев не имеет "осознания реальной ситуации". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва ждёт от Киева принятия требований Москвы и осознание де-факто реальной ситуации, которая существует ", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о том, что Украина должна отказаться от части своих территорий, Песков фактически подтвердил, что Москва не намерена уходить со временно оккупированных украинских земель.

"Это не территориальные уступки. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и трезво ее оценить", - заявил пресс-секретарь Путина.