Мир Зачем Лукашенко срочно создает оперативное командование войска на границе с Украиной

2022-05-27 15:37

Непризнанный цивилизованным миром, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать оперативное командование войска на южном направлении - на границе с Украиной.

По его словам, кроме фронтов со стороны Литвы и Польши, открылось новое направление - южное.

"Мы об этом уже говорили, министр обороны предложил нам открыть оперативное командование на южном направлении, это было еще в прошлом году. Ну да, мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление", – заявил Лукашенко.

В то же время, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщает, что в Беларуси осуществлена переброска пусковых установок оперативно-тактических крылатых ракет Искандер в район Лунинец Брестской области.

"Не исключается их вовлечение в поражение военных объектов и инфраструктуры в западном регионе нашей страны", - сказал Громов.

Он также сообщил, что с 19 по 26 мая враг нанес 63 ракетных удара и 41 авиационный удар по объектам в разных городах Украины.