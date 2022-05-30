ВОЙНА В Украине видео Уничтоженную в Украине роССийскую военную технику отправят в Европу

2022-05-30 13:32

Сожженную технику рашистов после Киева увидит вся Европа. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Российские пропагандисты мечтали о том, чтобы их танки доплыли до Атлантического океана. Поможем с логистикой: этот металлолом будет выставлен в Севилье, Лиссабоне, Бордо…Сегодня в Киеве, Михайловская площадь. Выставка уничтоженной российской техники как символ их "непобедимости"", - сказал Резников.

Ранее собщалось, что путинская роССия за три месяца полномасштабной войны против Украины потеряла более 30% современных танков.

 

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2022-05-30 13:32
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видео Уничтоженную в Украине роССийскую военную технику отправят в Европу 2022-05-30 13:32