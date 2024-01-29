Мир Франция и Индия наладят совместный выпуск военной техники, включая вертолеты и подлодки

2024-01-29 08:26

Индия и Франция будут совместно производить военную технику, включая вертолеты и подводные лодки для индийских вооруженных сил, а также дружественных стран, передает агентство Reuters.

Соглашение было заключено во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индию и его встречи с премьер-министром Нарендрой Моди. Это была их пятая встреча с мая 2023 года.

Лидеры стран договорились расширять двусторонние связи в области оборонного производства, ядерной энергетики, космических исследований и использования искусственного интеллекта для государственных услуг. При этом стоимость каких-либо сделок не уточняется.

Также Tata Group и Airbus подписали соглашение о совместном производстве гражданских вертолетов. Французский производитель реактивных двигателей CFM International объявил о соглашении с индийской Akasa Air о покупке более 300 двигателей LEAP-1B для установки на 150 самолетов Boeing.

Кроме того, Индия и Франция договорились активизировать сотрудничество в юго-западной части Индийского океана.

subscriber subscriber

Еще по теме

Франция заявила, что будет ежемесячно поставлять Украине новейшие авиабомбы AASM

2024-01-19 20:34

По 50 ракет SCALP и тысячи снарядов в месяц: Франция увеличивает поставки в Украину

2024-01-18 20:04

Франция изменит тактику поставок оружия в Украину

2024-01-02 20:04

роССия хочет лишить Украину одного из важнейших союзников – WP

2024-01-01 20:05

Еще новости в разделе "Мир"

Франция и Индия наладят совместный выпуск военной техники, включая вертолеты и подлодки

2024-01-29 08:26

США разместят ядерное оружие в Британии, чтобы противостоять угрозе со стороны роССии — The Telegraph

2024-01-27 09:30

Телескоп Hubble обнаружил активное галактическое ядро со сверхмассивной черной дырой в центре

2024-01-26 22:12

Берлін вперше після закінчення холодної війни готує секретний план з оборони Німеччини

2024-01-26 12:29
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Франция и Индия наладят совместный выпуск военной техники, включая вертолеты и подлодки 2024-01-29 08:26
США разместят ядерное оружие в Британии, чтобы противостоять угрозе со стороны роССии — The Telegraph 2024-01-27 09:30
Телескоп Hubble обнаружил активное галактическое ядро со сверхмассивной черной дырой в центре 2024-01-26 22:12
Берлін вперше після закінчення холодної війни готує секретний план з оборони Німеччини 2024-01-26 12:29