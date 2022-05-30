ВОЙНА В Украине Оккупанты сосредотачивают основные силы для окружения Лисичанска и Северодонецка

2022-05-30 19:00

 

На Донецком направлении подразделения армии РФ основные усилия сосредоточили на ведении наступательных действий с целью оцепления ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка, а также в блокировании основных логистических путей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, ВСУ провели успешную контратаку под Кривым Рогом Днепропетровской области, уничтожив при этом вражеские вертолеты, самолет Су-35, установки "Град", современные танки Т-72 и 69 оккупантов.

Мы также писали о том, что ВСУ провели контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделение группировки врага на несколько частей.

subscriber subscriber

Еще по теме

Оккупанты еще не взяли Лиман в Донецкой области - МВД

2022-05-28 16:30

Одни из самых смертоносных дней для врага: ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупантам

2022-05-26 16:00

Захватят ли оккупанты Северодонецк за 48 часов: военный эксперт прокомментировал прогнозы британцев

2022-05-25 17:30

Оккупанты укрепляют силы на Змеином, есть высокая угроза ракетных ударов – спикер Одесской ОВА

2022-05-24 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Kalush Orchestra продали награду "Евровидения" за $900 тысяч ради ВСУ

2022-05-30 19:30

Оккупанты сосредотачивают основные силы для окружения Лисичанска и Северодонецка

2022-05-30 19:00

У россиян истерика после предоставления Украине систем MLRS – Офис президента

2022-05-30 18:30

Армия роССии понесла огромные потери офицеров среднего и младшего звена, - британская разведка

2022-05-30 18:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Kalush Orchestra продали награду "Евровидения" за $900 тысяч ради ВСУ 2022-05-30 19:30
Оккупанты сосредотачивают основные силы для окружения Лисичанска и Северодонецка 2022-05-30 19:00
У россиян истерика после предоставления Украине систем MLRS – Офис президента 2022-05-30 18:30
Армия роССии понесла огромные потери офицеров среднего и младшего звена, - британская разведка 2022-05-30 18:00