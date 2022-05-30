ВОЙНА В Украине Оккупанты сосредотачивают основные силы для окружения Лисичанска и Северодонецка

2022-05-30 19:00

На Донецком направлении подразделения армии РФ основные усилия сосредоточили на ведении наступательных действий с целью оцепления ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка, а также в блокировании основных логистических путей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, ВСУ провели успешную контратаку под Кривым Рогом Днепропетровской области, уничтожив при этом вражеские вертолеты, самолет Су-35, установки "Град", современные танки Т-72 и 69 оккупантов.

Мы также писали о том, что ВСУ провели контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделение группировки врага на несколько частей.