ВОЙНА В Украине Словацкие САУ Zuzana 2: Украине передали мощные гаубицы, бьющих на 40 километров

2022-05-30 20:30

 

Первые сообщения о переговорах со Словакией по данным гаубицам появились в начале апреля.

Словацкие самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, бьющие на 40 километров, уже переданы Украине.

Данную информацию официально подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Defence 24.

Он сообщил о передаче восьми гаубиц Zuzana 2 калибром 155 мм.

Первые сообщения о переговорах по этой гаубице появились в начале апреля. 16 мая Минобороны Словакии сообщило, что украинские военные уже проходят обучения по применению это типа гаубиц.

Zuzana 2: что известно об оружии

Гаубица Zuzana 2 – модернизированный вариант САУ DANA M2.

Гаубица может поражать цели на расстоянии до 40 километров и способна производить 5 выстрелов в минуту.

Характеристики САУ Zuzana 2

  • Калибр: 155 мм
  • Длина ствола: 52 калибра
  • Максимальная дальность стрельбы: 40 км (снарядом с улучшенной баллистикой)
  • Темп стрельбы: 6 в первую минуту, 5 в каждую следующую
  • Боекомплект: 40 снарядов
  • Шасси: колесное 8×8

Эти артиллерийские системы используются в армии Польши, Чехии и Грузии.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

У россиян истерика после предоставления Украине систем MLRS – Офис президента

2022-05-30 18:30

фото + видео Земля вздрогнет! Польша передала Украине мощные самоходные артустановки AHS Krab

2022-05-30 09:34

Германия готова передать Украине тяжелое вооружение, - Фельдгузен

2022-05-29 16:00

Военная помощь Украине. Данилов назвал дату встречи "Рамштайн-3"

2022-05-28 21:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Новый сезон: ВСУ 22-й раз ударили по складу оккупантов в Чернобаевке

2022-05-30 22:00

фото "Редкий зверь": ВСУ уничтожили вертолет рф, предназначенный для VIP-перевозок

2022-05-30 21:30

роССия стягивает войска и технику к границе с Сумской областью

2022-05-30 21:00

Словацкие САУ Zuzana 2: Украине передали мощные гаубицы, бьющих на 40 километров

2022-05-30 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Новый сезон: ВСУ 22-й раз ударили по складу оккупантов в Чернобаевке 2022-05-30 22:00
фото "Редкий зверь": ВСУ уничтожили вертолет рф, предназначенный для VIP-перевозок 2022-05-30 21:30
роССия стягивает войска и технику к границе с Сумской областью 2022-05-30 21:00
Словацкие САУ Zuzana 2: Украине передали мощные гаубицы, бьющих на 40 километров 2022-05-30 20:30