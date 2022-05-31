Мир Шольц заявил, что хочет создать в Германии самую большую армию в Европе

2022-05-31 20:30

 

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует создать самую большую армию в Европе. Глава немецкого правительства ожидает, что согласованный специальный фонд значительно укрепит Бундесвер (ВС ФРГ).

По словам Шольца, увеличение армии позволит усилить безопасность Германии и ее союзников. Об этом сообщает издание Spiegel.

"Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО. Это значительно усилило бы безопасность Германии и ее союзников", – отметил Шольц.

Также канцлер выразил непонимание в связи с критикой из-за отсутствия военной поддержки Украины. Он заверил, что поставки тяжелого вооружения продолжаются.

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