Политика Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал готовиться к созданию альтернативы НАТО в Европе

2025-02-26 11:28

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал готовиться к созданию альтернативы НАТО в Европе. Об этом сообщает Politico.

Он объяснил, что европейским странам следует быть готовыми к тому, что им, возможно, придется создать оборонительный альянс на замену НАТО из-за позиции новой администрации США.

Мерц предположил, что изменения могут пройти еще до саммита Североатлантического альянса, запланированного на июнь.

"Мне интересно, будем ли мы тогда все еще говорить о НАТО в его нынешней форме, или нам придется создавать независимую европейскую оборонную структуру гораздо быстрее", - сказал Мерц.

Немецкий политик, являющийся решительным сторонником НАТО, признал, что "никогда не думал", что ему придется сказать хоть что-то похожее. Однако после заявлений президента США Дональда Трампа и его окружения ему "стало ясно, что американскую администрацию мало беспокоит судьба Европы".

По мнению Мерца, это также подтверждается тем, что ЕС совместно с Киевом был исключен из переговоров по завершению войны в Украине.

"Мое впечатление за последние несколько дней таково, что россия и Америка объединяются здесь, над главой Украины, а значит, и над главой Европы", - добавил он.