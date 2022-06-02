ВОЙНА В Украине Война против руССких оккупантов может продлиться до зимы - у Зеленского озвучили непростые прогнозы

2022-06-02 13:35

Война против роССии будет продолжаться как минимум до зимы, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Свой прогноз он озвучил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"До осени – зимы этого года все будет развиваться очень парадоксально. Почему? Потому что остановиться никто не сможет. Ни одна, ни другая сторона не получит в нынешнем виде чувство победы. Украина точно не может остановиться. Это объективные обстоятельства... война не может остановиться по линии разграничения. Ни Херсонская, ни Запорожская, ни Донецкая, ни Луганская области категорически не хотят в этом "русском мире" жить", - сказал он..

По его словам, военное руководство полностью разделяет планы политических лидеров Украины относительно того, что замораживание войны недопустимо, и армия должна вернуть захваченные территории.

Также Подоляк рассказал, что Украина готова идти на любые обменные процедуры, чтобы вернуть украинских военных из российского плена.

"Мы будем готовы обменивать любой объем российских солдат на наших. Россияне нам не нужны. Думаю, что и России они не нужны. В России есть определенные категории солдат, которых они всегда захотят забрать. В первую очередь срочников. Сейчас мы очень заинтересованы в том, чтобы получать информацию о наших пленных в России: как они там, имеют ли они доступ к медицинским услугам, к надлежащему питанию, насколько эффективно их содержание, насколько оно позволяет им удовлетворять обычные потребности", - говорит Подоляк.