Мир беларусь перебрасывает технику на границу с Волынской областью

2022-06-02 21:30

Более пятидесяти единиц техники перебросили в Беларуси из Гродно в Брестскую область, что на границе с Волынской областью Украины.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн" в Telegram-канале.

Сообщается, что в среду, 1 июня, в Гродненской области, на ЖД-станциях "Коробчицы" и "Свислочь" шла погрузка техники, среди которой:

37 единиц БМП,

5 ЗРК 9К33М3 "Оса",

2 Урала,

БРДМ-2,

БТС-4,

2 единицы основ для ЗРК "Оса" под тентом.

"Вся техника принадлежит ВС РБ, на многих из машин можно заметить опознавательный знак — красный квадрат", - говорится в сообщении.

Уже в 8 часов утра в четверг, 2 июня данный эшелон выехал из Гродно, проехал Барановичи, агрогородки Лесной и Доманово, а также город Ивацевичи по направлению на Брест.

Стоит отметить, что большая часть данной техники стояла в Хойниках с 7 мая, погруженная на эшелон.

"По нашей информации, ранее её использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другая же, меньшая часть также использовалась для усиления границы с Польшей, а теперь её перевозят в направлении Бреста", - резюмировали в издании.