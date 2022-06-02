Спорт Уэльс – Украина: букмекеры дали прогноз на финал плей-офф отбора ЧМ-2022

2022-06-02 20:00

Эксперты не смогли однозначно ответить на вопрос, кто является фаворитом финала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными Уэльса и Украины. Поединок состоится 5 июня в Кардиффе.

Встречу примет стадион "Кардифф Сити". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Уэльс – Украина. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Аналитики уже опубликовали свой прогноз на предстоящий поединок. При этом они отдали соперникам одинаковые шансы на итоговую победу и выход на ЧМ.

Ставки на победу сборной Уэльса в основное время принимаются с коэффициентом 2,70. Ничья оценивается котировкой 2,87. А показатели на успех украинцев достигают уровня 2,75.

Однако эксперты точно уверены в том, что игра в Кардиффе будет малорезультативной. На то, что футболисты не забьют более двух мячей, предлагается индекс 1,50.

Напомним, сборная Украины обыграла команду Шотландии в Глазго – 1:3. После игры главный тренер "желто-синих" Александр Петраков эмоционально отреагировал на успех своих футболистов.