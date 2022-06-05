ВОЙНА В Украине Подоляк о ракетах по Киеву: Пока кто-то просит не унижать роССию, Кремль подло атакует

2022-06-05 13:00

 

Россия подло атаковала ракетами Киев и пытается убить как можно больше украинцев, пока европейские политики просят "не унижать РФ". Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев", – написал он.

По словам Подоляка, каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от Европы – новые санкции против РФ и больше поставок оружия Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

Два района Киева подверглись ракетным ударам

2022-06-05 09:00

Подоляк назвал условие для контрнаступления ВСУ

2022-06-04 21:30

«Ничего об Украине без Украины»: Байден заявил, что Киеву решать, уступать ли территорию

2022-06-04 20:30

ПВО Украины сбила четыре ракеты, запущенные с роССийской подводной лодки

2022-06-04 10:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Подоляк о ракетах по Киеву: Пока кто-то просит не унижать роССию, Кремль подло атакует

2022-06-05 13:00

Кадыровцы несут потери в Северодонецке, украинские воины подвигают оккупантов - Гайдай

2022-06-05 12:00

В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на начало 5 июня

2022-06-05 10:30

Украинские военные уверены, что им удастся вернуть под свой контроль Северодонецк – ВГА

2022-06-05 10:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Подоляк о ракетах по Киеву: Пока кто-то просит не унижать роССию, Кремль подло атакует 2022-06-05 13:00
Кадыровцы несут потери в Северодонецке, украинские воины подвигают оккупантов - Гайдай 2022-06-05 12:00
В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на начало 5 июня 2022-06-05 10:30
Украинские военные уверены, что им удастся вернуть под свой контроль Северодонецк – ВГА 2022-06-05 10:00