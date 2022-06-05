ВОЙНА В Украине Подоляк о ракетах по Киеву: Пока кто-то просит не унижать роССию, Кремль подло атакует

2022-06-05 13:00

Россия подло атаковала ракетами Киев и пытается убить как можно больше украинцев, пока европейские политики просят "не унижать РФ". Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев", – написал он.

По словам Подоляка, каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от Европы – новые санкции против РФ и больше поставок оружия Украине.