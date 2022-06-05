ВОЙНА В Украине Кабмин утвердил цену на газ на отопительный сезон

2022-06-05 17:00

 

Цена газа в Украине для ОСМД и генерирующие тепло компаний составит 7,4 грн. за кубометр. Благодаря тому, что тарифы на голубое топливо для таких компаний будет фиксированным, неизменными останутся тарифы на тепло и горячую воду для населения.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль написал в своем Telegram-канале.

"В рамках подготовки к отопительному сезону правительство приняло решение, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене – 7400 грн. за тысячу кубометров. Это позволит местным властям не повышать тарифы для людей", – сообщил он.

Также Кабмин распорядился разработать план прохождения отопительного сезона в региона, попавших под оккупацию. Там подготовка к холодам идет в экстремальных условиях, ведь интенсивность боевых действий не стихает, а многие населенные пункты Херсонской области и части Запорожской оккупированы, а в Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях идут бои.

Напомним, мы сообщали, что тарифы на газ и тепло в Украине хотят заморозить на время военного положения из-за вторжения России. Таким образом, цены расти не будут. Также украинцам разрешат не платить задолженность по коммуналке во время войны.

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