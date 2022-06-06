ВОЙНА В Украине Группировка врага переформатируется: что сейчас происходит в Черном море

2022-06-06 19:00

Сейчас побережье является не местом отдыха, а потенциальным рубежом обороны.

Об этом в который раз напомнили в Оперативном командовании ОК «Південь». Тем более, что в Черном море остаются вражеские корабли, которые готовы к атаке.

«В Черном море корабельная группировка вражеских кораблей в очередной раз переформатируется. Сейчас, в готовности к нанесению ракетных ударов с моря находятся 1 надводный корабль и 1 подводная лодка, снаряженные 12 крылатыми ракетами. Также в готовности к действиям находятся 5 больших десантных кораблей», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер Одесской ОГА Сергей Братчук сообщал, что»в России на болотах пылает".

Потому что Украина вооружается тем оружием, "которое поможет нам изгнать нечисть не только из Черного моря, но и с временно оккупированных территории нашего государства".

Братчук также заявил, что Украине передано столько "гарпунов", что мы можем потопить весь черноморский флот РФ. Речь, напомним, идет об американских противокорабельных ракетах Harpoon, которые украинцы получили, чтобы давать достойный отпор российским оккупантам в Черном море.

Между тем, как сообщают в ОК «Південь», оккупационная власть на Херсонщине отбирает частный бизнес у местных предпринимателей. В частности, захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма топливо.

На Николаевщине враг продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения и в тылу наших подразделений, пытаясь создать иллюзию своего господства на максимально возможной части области.

Также сообщалось, что одесситов умоляют не выходить на пляж.