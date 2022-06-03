ВОЙНА В Украине Жители Харькова и области начали массово возвращаться домой

2022-06-03 12:33

В Харьков за последние недели вернулись уже более 600 тысяч человек. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, только поездами в город ежедневно возвращается более двух тысяч человек ежедневно.

"Нужно обеспечивать транспортную логистику, чтобы люди могли добираться до работы"‎, - рассказал губернатор.

Также нужно будет решать вопрос о размещении людей, которые в последние месяцы жили в метро и которым негде жить.

"Кроме того, же жители Харьковщины тоже возвращаются в освобожденные от оккупантов территории. Пока еще продолжается очень большая работа по разминированию", - написал Синегубов в Telegram.