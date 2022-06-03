ВОЙНА В Украине Жители Харькова и области начали массово возвращаться домой

2022-06-03 12:33

В Харьков за последние недели вернулись уже более 600 тысяч человек. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, только поездами в город ежедневно возвращается более двух тысяч человек ежедневно.

"Нужно обеспечивать транспортную логистику, чтобы люди могли добираться до работы"‎, - рассказал губернатор.

Также нужно будет решать вопрос о размещении людей, которые в последние месяцы жили в метро и которым негде жить.

"Кроме того, же жители Харьковщины тоже возвращаются в освобожденные от оккупантов территории. Пока еще продолжается очень большая работа по разминированию", - написал Синегубов в Telegram.

subscriber subscriber

Еще по теме

Президент заявил об успехах ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

2022-06-01 23:00

В Харьковской области оккупанты насиловали даже стариков и 9-летних детей, - Людмила Денисова

2022-05-20 22:12

ВСУ на Харьковщине ударили по оккупантам: россияне спасались бегством - журналист

2022-05-19 21:30

В Харькове из-за русского снаряда сгорел банк растений - навсегда потеряны многие уникальные культуры

2022-05-18 11:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Жители Харькова и области начали массово возвращаться домой

2022-06-03 12:33

Украинский нацгвардеец "Бандит" стал ночным кошмаром для роССийских военных летчиков

2022-06-03 11:35

ПОЛНЫЙ СПИСОК Составлен рейтинг самых тревожных регионов Украины - UA War Infographics от агентства Top Lead

2022-06-03 10:27

Підійшов 100-й день війни - Одеса невтомно працює заради миру

2022-06-03 09:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Жители Харькова и области начали массово возвращаться домой 2022-06-03 12:33
Украинский нацгвардеец "Бандит" стал ночным кошмаром для роССийских военных летчиков 2022-06-03 11:35
ПОЛНЫЙ СПИСОК Составлен рейтинг самых тревожных регионов Украины - UA War Infographics от агентства Top Lead 2022-06-03 10:27
Підійшов 100-й день війни - Одеса невтомно працює заради миру 2022-06-03 09:00