ВОЙНА В Украине Битва за Донбасс: Украинские Герои отбросили руССких оккупантов на Славянском направлении

2022-06-07 10:25

ВСУ отбили атаку роССийских оккупантов на Славянском направлении, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Вооруженные Силы Украины продолжают оборонную операцию и уничтожают живую силу и технику противника. По оперативной информации Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши бойцы успешно отразили семь вражеских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники", - сообщил он.

После перегруппировки рашисты пытались наступать в направлениях Большой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Долины и Богородичного, но ВСУ отбили атаку.

Кроме того, силы противовоздушной обороны ВСУ сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотник оккупантов.