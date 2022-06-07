ВОЙНА В Украине Летняя жара с прохладой: на сколько подскачет температура в Украине

2022-06-07 18:30

В Украине длится почти идеальное синоптическое лето: теплый воздух, отсутствие жары, кратковременные дожди – прекрасные условия, чтобы проводить как можно больше времени на улице и наслаждаться июнем.

О прогнозе погоды на ближайшие дни рассказала синоптикиня Наталья Диденко.

Погода в Украине

8 июня, в среду, в Украине максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +24+19 градусов. Ночью все еще будет преобладать свежесть и прохлада - от +11 до +18 градусов.

В большинстве областей дожди 8 июня маловероятны. Они возможны в некоторых западных регионах, за исключением Тернопольской и Хмельницкой областей, но локальные, кратковременные, зато с грозами. Что касается ветра, то он будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду.

Погода в Киеве

В столице Украины 8 июня погода будет сухой и теплой. Температура воздуха в течение дня составит +25+28 градусов.

Однако в последствии дневные температуры будут повышаться и до +30 градусов. Несмотря на это, свежие ночи и утренники еще будут защищать украинцев от невыносимой летней жары.

"Воздух - хоть пей, и дома, и на улице комфортно, лишнюю одежду стоит пересмотреть и, возможно, отдать нуждающимся, овощи и фрукты цветами пестрыми украшают полки и уличные базарчики, цветение красивого вокруг увеличивается - разве аллергикам немного добавляет чихание . Ценим нашу природу, красоту и лето и ежедневно благодарим тех, благодаря кому этой красотой можем наслаждаться", - написала синоптикиня.