Мир Эмбарго: до конца года роССия потеряет 90% всего экспорта нефти и нефтепродуктов

2022-06-08 10:29

Нефтяное эмбарго против путинской роССии начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

А запрет на закупки нефтепродуктов у рашистов вступит в силу через восемь месяцев.

При этом все ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу Дружба.

Отметим, что шестой пакет санкций уже утвердил Совет ЕС. Перед тем лидеры ЕС достигли компромисса в вопросе запрета на импорт российской нефти.

Эмбарго затронет 90% всего роССийского нефтяного импорта до конца этого года. Остальные 10 или 11% идут по южной ветке трубопровода Дружба в Венгрию, Словакию и Чехию. Для этих стран предусмотрено временное исключение.