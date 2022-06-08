ВОЙНА В Украине ВСУ освободили село Благодатное в 15 км от Херсона

2022-06-08 17:00

 

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупационных войск село Благодатное, которое расположено в 15 км от Херсона. Об этом сообщает военный корреспондент Роман Бочкала в своем Telegram-канале в среду, 8 июня.

"В Херсонской области, в процессе контрнаступления, ВСУ освободили населенный пункт Благодатное. До города Херсона всего 15 км. Слава Украине! Слава ВСУ!", — написал журналист.

Дополнительных подробностей Бочкала не сообщил.

8 июня при попытке врага продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка украинские военные отбросили оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ на Донецком и Луганском направлениях отбили 11 атак врага, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две бронированные машины, 13 автомобилей и три склада с боеприпасами противника.

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