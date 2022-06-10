Фото-видео видео Три месяца войны за полторы минуты - Онлайн карта изменений вторжения роССии в Украину

2022-06-10 19:31

Украина оказала руССким оккупантам мощное сопротивление, буквально разгромив в первый же месяц все авангарды путинских войск.

С начала войны рф потеряла уже более 32 тысяч солдат, еще порядка ста тысяч ранены и выведены из строя. Потери в технике, включая уничтоженный ВСУ флагман черноморского флота - крейсер "московию" ужее исчисляются десятками миллиардов долларов. 

При этом все "успехи" оккупантов носят ситуативный характер и далеки от стратегических. Осознавая свою беспомощность, рашисты палят без разбору по населенным пунктам, полям...

Всё будет Украина! Каждого оккупанта ждёт смерть, коллаборанта - позор и большой тюремный срок.

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Фото-видео

видео Три месяца войны за полторы минуты - Онлайн карта изменений вторжения роССии в Украину 2022-06-10 19:31
видео Запрещенный на роССии мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" - Нептун уничтожил корабль с символикой "z" 2022-06-10 15:37
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