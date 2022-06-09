ВОЙНА В Украине Армия Украины освободит Северодонецк за 2-3 дня, если Запад даст дальнобойное оружие – Гайдай

2022-06-09 17:30

В Северодонецке идут уличные бои – вражеские войска штурмуют трассу Лисичанск-Бахмут, но не контролируют ее, сказал Сергей Гайдай.

Силы обороны Украины могут зачистить Северодонецк от оккупантов России за два-три дня, если Запад предоставит необходимую ВСУ дальнобойную артиллерию. Россияне действуют примитивно, а советская военная техника проиграет западной. В городе продолжаются уличные бои, российская армия штурмует и полностью простреливает трассу Лисичанск-Бахмут, но не контролирует ее. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что если украинские войска получат современные дальнобойные пушки, им удастся одержать победу в артиллерийской дуэли с оккупантами, защитить промзону, которую подвергает атакам враг, и полностью освободить Северодонецк.

По его словам, российская армия действует примитивно и повторяет маневры, которые уже осуществляла в разрушенных Рубежном и Попасной.

"Россияне придерживаются своей примитивной тактики: обильные обстрелы артиллерии, после – попытки прорыва. То же самое происходило в уже уничтоженных Рубежном и Попасной. Враг мощно бьет по промзоне, которую мы контролируем. Если мы быстро получим западное дальнобойное оружие, то начнется дуэль артиллерий. Советщина проиграет Западу. Наши защитники смогут зачистить Северодонецк через два-три дня", - объяснил Гайдай.

Также он подчеркнул, что в Северодонецке продолжают идти уличные бои. Оккупанты не контролируют трассу Лисичанск-Бахмут, но постоянно штурмуют и обстреливают дорогу.

Ситуация в Северодонецке

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня сказал, что в боях за Северодонецк Луганской области решается судьба Донбасса. Украинские войска защищают позиции и наносят врагу ощутимые потери. Это одна из самых тяжелых битв на войне России против Украины.

В Генштабе ВСУ 9 июня рассказали, что на Северодонецком направлении российские войска нанесли авиаудар по Тошковке и провели там неудачный штурм. Противник понес потери в столкновениях с украинской армией возле Катериновки и вынужден был отойти. В Северодонецке оккупанты безуспешно пытаются найти слабые места в обороне города.

В американском Институте изучения войны полагают, что армия РФ в Северодонецке пытается обойти позиции ВСУ с флангов. Попытки предпринимаются для того, чтобы не форсировать реку Северский Донец. По мнению специалистов, украинские войска сконцентрируются не на удержании города, а на том, чтобы нанести противнику максимальный урон.