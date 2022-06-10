ВОЙНА В Украине видео Швеция передает украинской армии компактные, но очень мощные ракетные системы Robot 17

2022-06-10 10:27

Шведское правительство приняло решение о поставке украинской армии противокорабельных ракетных систем RBS-17, сообщает "Интерфакс-Украина".

Министр обороны и министр финансов Швеции отметили, что этот тип вооружения был "специальным запросом украинского правительства".

"Правительство Швеции предложило передать Украине дополнительное оборонное вооружение, в том числе ракетную систему Robot 17 (RBS-17)", - говорится в сообщении.

Также страна передаст Украине автоматические винтовки AG 90 и боеприпасы к ним, а также 5000 легких противотанковых пусковых установок.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сегодня сборная Украины впервые в истории сыграет в плей-офф Евро - где смотреть матч Швеция - Украина онлайн

2021-06-29 13:02

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Спецслужбы россии начали использовать смартфон-игры для вербовки и обмана украинских детей

2022-06-10 11:35

видео Швеция передает украинской армии компактные, но очень мощные ракетные системы Robot 17

2022-06-10 10:27

фото Экс-командующий армией США в Европе уверен, что ВСУ выбьет врага из Украины до конца лета

2022-06-10 09:34

видео Британия передает Украине реактивные системы залпового огня M270 - дальность удара составляет 80 км

2022-06-10 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Спецслужбы россии начали использовать смартфон-игры для вербовки и обмана украинских детей 2022-06-10 11:35
видео Швеция передает украинской армии компактные, но очень мощные ракетные системы Robot 17 2022-06-10 10:27
фото Экс-командующий армией США в Европе уверен, что ВСУ выбьет врага из Украины до конца лета 2022-06-10 09:34
видео Британия передает Украине реактивные системы залпового огня M270 - дальность удара составляет 80 км 2022-06-10 08:26