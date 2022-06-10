ВОЙНА В Украине видео Швеция передает украинской армии компактные, но очень мощные ракетные системы Robot 17

2022-06-10 10:27

Шведское правительство приняло решение о поставке украинской армии противокорабельных ракетных систем RBS-17, сообщает "Интерфакс-Украина".

Министр обороны и министр финансов Швеции отметили, что этот тип вооружения был "специальным запросом украинского правительства".

"Правительство Швеции предложило передать Украине дополнительное оборонное вооружение, в том числе ракетную систему Robot 17 (RBS-17)", - говорится в сообщении.

Также страна передаст Украине автоматические винтовки AG 90 и боеприпасы к ним, а также 5000 легких противотанковых пусковых установок.