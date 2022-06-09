ВОЙНА В Украине Резников заявил, что польские "Крабы" уже готовы бить роССийских оккупантов

2022-06-09 23:00



Эти САУ стали 5-м видом артиллерии 155-мм калибра, который удалось привлечь для ВСУ.

Польские самоходные гаубицы "Краб" калибра 155 мм готовы к использованию Вооруженными силами Украины (ВСУ) на фронте, как и ряд другого вооружения, полученного от партнеров.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Рад сообщить, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ "Краб". После пушек М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 – это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь", - отметил министр.

Резников уточнил, что Минобороны уже обеспечило поставки ВСУ более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра.

По словам министра, запасы снарядов этого калибра уже на 10% превышают запасы снарядов крупных калибров советского типа, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше, чем советских образцов, поэтому меньший расход.

Одновременно ВСУ было поставлено более полусотни орудий других значительных калибров, а также снарядов к ним, которые составляют более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения.

"Десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним укрепили нашу оборону за этот период", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, польская сторона предоставила ВСУ более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники. По словам Дуды, в целом Польша отправили оружия на $2 млрд.