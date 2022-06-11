ВОЙНА В Украине Нацбанк объявил о введении в оборот необычных монет: как будут выглядеть новые 5 гривен

2022-06-11 17:00



Банкнотно-монетный двор НБУ уже готовится к выпуску новых памятных монет.

Как сообщает Нацбанк в течение июня – августа 2022 года запланировано выпустить в обращение дви памятные монеты.

"В единстве ‒ сила", которая будет посвящена единению украинского народа и поддержке Украины иностранными государствами-партнерами, и "Ой у лузі червона калина", которая будет посвящена гимну Украинских Сечевых Стрельцов, который стал олицетворением сопротивления и сплочения нашего народа в борьбе против российской агрессии.

В связи с этим НБУ с 10 по 17 июня проводит опрос, чтобы определить спрос на памятные монеты Украины в условиях войны.

Добавим, ранее замглавы НБУ Алексей Шабан заявил, что монета « В єдності ‒ сила» появится в обращении в конце июня.

По его словам, эскиз монеты - это работа художницы Алины Малюты. Главное изображение эскиза - цветок из рук, которые переплетены желто-голубой лентой, будет размещено на аверсе (лицевой стороне монеты, где обычно размещается герб государства или портрет ее главы — ред.) новой монеты. А на реверс взяли работу художника Сергея Топкина "Помощь стран-партнеров".

Номинал монеты - 5 гривен.

Кроме того, будет продолжена серия монет, которая посвящена родам войск ВСУ.