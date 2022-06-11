ВОЙНА В Украине Уоллес приехал к Зеленскому. Заявил, что режим Путина в военном плане "на грани коллапса"

2022-06-11 09:00

 

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с визитом в Киев, где на встрече с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина "способна вытеснить Россию с Донбасса". Видео встречи опубликовали ресурсы Офиса президента.

Глава Минобороны Великобритании заявил, что видит много общих исторических параллелей: это и "гораздо более многочисленная армия противника", и "фашистский режим".

"Действительно, мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что режим тот, о котором я уже сказал, он на пределе коллапса, по крайней мере, что касается военной мощи. То есть они сейчас также на грани истощения", – сказал Уоллес.

Зеленский по итогу встречи заявил, что Британия демонстрирует лидерство в поддержке Украины по трем направлениям – "оружие, финансы, санкции".

По его словам, война — "это большое проявление того, кто наши настоящие друзья, друзья и партнеры".

В конце публичной части встречи Зеленский подарил гостю марку с "русским военным кораблем":

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