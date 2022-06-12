ВОЙНА В Украине роССия развязала руки Западу: Украина может получить ядерные боеголовки - депутат Европарламента

2022-06-12 13:30


В 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР.

Начав полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины, Россия нарушила Будапештский меморандум.

Об этом заявил в эфире "Эспрессо" польский депутат Европарламента Радослав Сикорский.

По словам депутата, Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость.

"После того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, РФ нарушила этот меморандум и поэтому Запад может предоставить возможность Украине защитить свою независимость", - сказал депутат.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США и Британия. Там прописывались гарантии безопасности Украине после отказа от ядерного оружия.
Кандидатство в ЕС:

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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