ВОЙНА В Украине ВСУ на Донбассе отбили три населенных пункта и отбросили врага на 15 километров

2022-06-13 16:30

 

¨Продолжаются 110 сутки полномасштабной российско-украинской войны, во время которой враг несет непоправимые потери, а ВСУ один за другим деоккупируют населенные пункты. В Донецкой области украинские военные освободили 3 села и продвинулись вперед на 15-20 километров.

Об этом сообщили в пресс-службе Группировки Объединенных сил.

На одном из участков фронта в Донецкой области украинские военные за период с середины апреля до нынешнего момента освободили три населенных пункта, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы российских оккупантов. Также подразделения ВСУ продвинулись вперед "в поле" на 15-20 км.

К тому же, военные отмечают, что те районы, которые сказываются на картах "серыми зонами" на самом деле под контролем ВСУ, однако за них постоянно ведут бои.

"Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное преимущество противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед", - написали в пресс-службе.

Также украинские военные постоянно уничтожают технику российского оккупационного войска, оставляя от нее только металлолом.

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