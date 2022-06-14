ВОЙНА В Украине ВСУ приблизились к Изюму: военные в 10 км от центра города

2022-06-14 17:00

Украинские военные освободили от оккупации село Придонецкое Харьковской области и приблизились к Изюму.

Об этом сообщает OSINT-аналитик Ukraine Battle Map в твиттере.

«Вооруженные силы Украины расположены в большом лесу к западу от Изюма и находятся в 10 км от центра Изюма», – говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные прорвали оборону оккупантов на юге и уже находятся в 10 километрах от Херсона.

Скоро из города будут выбивать российских захватчиков. Во время массированной атаки 14 июня силы противовоздушной обороны сбили ракеты над Тернопольщиной, Львовщиной, Черниговской и Хмельницкой областями.