ВСУ приблизились к Изюму: военные в 10 км от центра города

Украинские военные освободили от оккупации село Придонецкое Харьковской области и приблизились к Изюму.
Об этом сообщает OSINT-аналитик Ukraine Battle Map в твиттере.
«Вооруженные силы Украины расположены в большом лесу к западу от Изюма и находятся в 10 км от центра Изюма», – говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные прорвали оборону оккупантов на юге и уже находятся в 10 километрах от Херсона.
Скоро из города будут выбивать российских захватчиков. Во время массированной атаки 14 июня силы противовоздушной обороны сбили ракеты над Тернопольщиной, Львовщиной, Черниговской и Хмельницкой областями.