ВОЙНА В Украине Новый пакет военной помощи США Украине включает боеприпасы для РСЗО, гаубицы M777 и ракеты Harpoon

2022-06-16 09:33

Новый пакет военной помощи США включает: боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777 и системы противокорабельных ракет Harpoon.

"Мне особенно приятно объявить сегодня, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительный пакет помощи в области безопасности на сумму 1 миллиард долларов... Он включает в себя управляемые боеприпасы для РСЗО, еще 18 гаубиц M777 и тактические машины для их обслуживания, а также 36 тысяч боеприпасов калибра 155 мм", - заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам третьей встречи в формате Рамштайн.

Он отметил, что новый пакет также включает 650 миллионов долларов на инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

"Это поможет Украине защитить себя с помощью двух дополнительных систем береговой обороны Harpoon и тысячи защищенных радиостанций, приборов ночного видения, тепловизионных прицелов и другой оптики", - добавил глава Пентагона.

Также Остин сообщил, что Словакия предоставит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

Кроме этого, он подтвердил информацию о предоставлении Германией трех РСЗО MARS.