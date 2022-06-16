ВОЙНА В Украине Новый пакет военной помощи США Украине включает боеприпасы для РСЗО, гаубицы M777 и ракеты Harpoon

2022-06-16 09:33

Новый пакет военной помощи США включает: боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777 и системы противокорабельных ракет Harpoon. 

 "Мне особенно приятно объявить сегодня, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительный пакет помощи в области безопасности на сумму 1 миллиард долларов... Он включает в себя управляемые боеприпасы для РСЗО, еще 18 гаубиц M777 и тактические машины для их обслуживания, а также 36 тысяч боеприпасов калибра 155 мм", - заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам третьей встречи в формате Рамштайн.

Он отметил, что новый пакет также включает 650 миллионов долларов на инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

"Это поможет Украине защитить себя с помощью двух дополнительных систем береговой обороны Harpoon и тысячи защищенных радиостанций, приборов ночного видения, тепловизионных прицелов и другой оптики", - добавил глава Пентагона.

Также Остин сообщил, что Словакия предоставит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

Кроме этого, он подтвердил информацию о предоставлении Германией трех РСЗО MARS.

subscriber subscriber

Еще по теме

Новый пакет военной помощи США: Украина получит системы залпового огня, дроны-камикадзе, стингеры, вертолеты, гаубицы

2022-06-13 08:25

"ВСУ благодарны за поддержку: США отправляет в Украину гаубицы M777 и боеприпасы

2022-05-19 17:00

фото Гаубица M777: в чем секрет этого оружия и решающее преимущество над артиллерией рф

2022-04-28 18:30

видео США выделили 713 млн долларов на военную помощь для Украины - стали известны детали

2022-04-26 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ПОЛНЫЙ СПИСОК Киев запретил перевозку ряда товаров на временно оккупированные территории и обратно

2022-06-16 12:28

Как растаможить авто через приложение Дия - в Минцифры раскрыли детали

2022-06-16 11:34

Новый пакет военной помощи США Украине включает боеприпасы для РСЗО, гаубицы M777 и ракеты Harpoon

2022-06-16 09:33

ВСУ успешно контратакуют оккупантов и освобождают населенные пункты в районе Изюма, – депутат горсовета

2022-06-15 22:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ПОЛНЫЙ СПИСОК Киев запретил перевозку ряда товаров на временно оккупированные территории и обратно 2022-06-16 12:28
Как растаможить авто через приложение Дия - в Минцифры раскрыли детали 2022-06-16 11:34
Новый пакет военной помощи США Украине включает боеприпасы для РСЗО, гаубицы M777 и ракеты Harpoon 2022-06-16 09:33
ВСУ успешно контратакуют оккупантов и освобождают населенные пункты в районе Изюма, – депутат горсовета 2022-06-15 22:00