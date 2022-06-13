ВОЙНА В Украине Новый пакет военной помощи США: Украина получит системы залпового огня, дроны-камикадзе, стингеры, вертолеты, гаубицы

2022-06-13 08:25

Конгресс США отправил военную помощь ВСУ на миллиард долларов. Кроме четырех систем залпового огня HIMARS, Украина получит от США тысячи ПЗРК Stinger, сотни беспилотников, автомобилей, гаубиц и сотни тысяч боеприпасов.

Новый пакет военной помощи от США на $1 млрд включает:

  • 6500 противотанковых комплексов,
  • полторы тысячи ПЗРК Stinger,
  • 20 тысяч противотанковых гранатометов,
  • 7500 единиц стрелкового оружия,
  • 108 гаубиц М777
  • 220 тысяч снарядов калибра 155 мм,
  • 121 беспилотник Phoenix Ghost,
  • 700 дронов-камикадзе Switchblade,
  • 200 бронетранспортеров М113,
  • сотни Humvee,
  • четыре системы HIMARS,
  • 20 вертолетов типа Ми-17.

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