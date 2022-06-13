Новый пакет военной помощи США: Украина получит системы залпового огня, дроны-камикадзе, стингеры, вертолеты, гаубицы
2022-06-13 08:25
Конгресс США отправил военную помощь ВСУ на миллиард долларов. Кроме четырех систем залпового огня HIMARS, Украина получит от США тысячи ПЗРК Stinger, сотни беспилотников, автомобилей, гаубиц и сотни тысяч боеприпасов.
Новый пакет военной помощи от США на $1 млрд включает:
- 6500 противотанковых комплексов,
- полторы тысячи ПЗРК Stinger,
- 20 тысяч противотанковых гранатометов,
- 7500 единиц стрелкового оружия,
- 108 гаубиц М777
- 220 тысяч снарядов калибра 155 мм,
- 121 беспилотник Phoenix Ghost,
- 700 дронов-камикадзе Switchblade,
- 200 бронетранспортеров М113,
- сотни Humvee,
- четыре системы HIMARS,
- 20 вертолетов типа Ми-17.