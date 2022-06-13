ВОЙНА В Украине Новый пакет военной помощи США: Украина получит системы залпового огня, дроны-камикадзе, стингеры, вертолеты, гаубицы 2022-06-13 08:25 Конгресс США отправил военную помощь ВСУ на миллиард долларов. Кроме четырех систем залпового огня HIMARS, Украина получит от США тысячи ПЗРК Stinger, сотни беспилотников, автомобилей, гаубиц и сотни тысяч боеприпасов. Новый пакет военной помощи от США на $1 млрд включает: 6500 противотанковых комплексов,

полторы тысячи ПЗРК Stinger,

20 тысяч противотанковых гранатометов,

7500 единиц стрелкового оружия,

108 гаубиц М777

220 тысяч снарядов калибра 155 мм,

121 беспилотник Phoenix Ghost,

700 дронов-камикадзе Switchblade,

200 бронетранспортеров М113,

сотни Humvee,

четыре системы HIMARS,

20 вертолетов типа Ми-17.

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