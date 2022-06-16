ВОЙНА В Украине У путина заговорили о безопасности Крымского моста

2022-06-16 20:00

В Кремле заявили, что безопасность Крыма и Крымского моста гарантирована военными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и теми дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных", - сказал Песков.

По его словам, об угрозах в Кремле знают и принимают во внимание.

Как сообщалось, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что оружие от союзников поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс.

Ранее

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что мост через Керченский пролив, вероятно, уничтожат. Он считает, что украинские военные это сделают, "если будет возможность".

Также в Крыму опасаются наступления Вооруженных сил Украины.