Мир Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на неожиданные слова Папы Римского о войне в Украине

2022-06-17 20:34

Многолетняя помощь НАТО Украине не является провокацией, и лишь президент рф и его режим ответственны за войну в Украине. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя слова Папы Римского о том, что война в Украине была "определенным образом спровоцирована", сообщает ЕП.

"НАТО - оборонный альянс, а война в Украине - это война путина, он решил вести эту войну против независимой суверенной нации", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО в течение многих лет только поддерживает Украину, оказывает помощь в обучении, помогает украинским вооруженным силам в оборудовании.

"Это не является угрозой для кого-либо, не является провокацией и это то, что мы продолжаем делать. Это президент путин и москва ответственны за жестокую агрессию против независимой страны Украины", - заявил генсек.

Напомним, в интервью итальянской прессе Папа Францск заявил, что "НАТО лает на россию". Таким заявлением Понтифика были удивлены иностранные лидеры. Так, Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность заявлениями Папы Римского о войне в Украине.