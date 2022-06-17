ВОЙНА В Украине документ Созданы четкие инструкции, как защитить свои деньги от мошенников в интернете

2022-06-17 22:12

Киберполиция, Госспецсвязи и НБУ создали инструкции, которые помогут распознавать преступные схемы и защитить свои деньги от мошенников в интернете.

Как сообщает пресс-служба МВД, киберполиция с начала войны разоблачила около 500 человек, причастных к онлайн-мошенничеству.

"Во время войны злоумышленники постоянно спекулируют на теме финансовой помощи украинцам, пострадавшим от действий России. Или просят средства якобы на помощь Вооруженным Сила, или пострадавшим от войны землякам или же для "получения" такой помощи выманивают данные карт, с которых потом снимают все деньги", - сообщают в МВД.

Правоохранители просят обязательно сообщать о преступных схемах и кибератаках в киберполицию и правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA .

"Это важно делать, чтобы специалисты блокировали мошеннические схемы и кибератаки в интернете и привлекали виновных к ответственности", - говорится в сообщении.