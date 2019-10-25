Украина В Украине вычислили хакера, за которым долгое время охотится ФБР США

2019-10-25 20:31 204

В Киеве задержали иностранца, которого подозревают в похищении шести миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

"Расследование по преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США. В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера", - говорится в сообщении.

Задержание произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал. Решается вопрос о выдаче задержанного США.

Напомним, ранее киберполиция поймала воров, укравших с карточек украинцев 1,5 млн грн.

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