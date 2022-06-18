ВОЙНА В Украине Оружие, подготовка военных, средства ПВО: Зеленский рассказал о своей встрече с Джонсоном в Киеве

2022-06-18 17:30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 июня прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса Президента Украины.

Президент Владимир Зеленский, команда ОП и правительства обсудили с премьером Великобритании Борисом Джонсоном поставку тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на рф, а также гарантии безопасности.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, с Джонсоном встретились президент Зеленский, команда Офиса президента и правительства.

«Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за Независимость», — сообщил Ермак.

Сам Зеленский заявил, что у них с Джонсоном существует общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины». Он поблагодарил премьера Британии за мощную поддержку.

«Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона», — написал Зеленский.

Также, Джонсон во время визита в Киев предложил Владимиру Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории.

«Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны», – отметил Джонсон.

Британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

«Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции путина», – подытожил Джонсон.

Он заявил, что Великобритания будет работать над интенсификацией санкций против рф, усиливать дипломатическую коалицию в поддержку Украины, а также финансовую поддержку.

«И мы готовы и в дальнейшем предоставлять вооружение, подготовку по использованию этого вооружения. Украинский народ и ВСУ, благодаря этому, смогут сделать то, чего хотят украинцы, а именно — выгнать агрессора из Украины», – отметил британский премьер.

Джонсон также сказал, что наступит момент, когда нужно будет «говорить о будущем Украины», но, по его словам, это будет уже в контексте свободной Украины. Премьер сказал, что имеет в виду гарантии безопасности, о которых говорили в Киеве.

Позже выяснилось, что Джонсон должен был прибыть на мероприятие в Донкастере и произнести речь перед парламентариями и представителями бизнеса, но в последнюю минуту прекратил участие в нем и отправился в Украину.