ВОЙНА В Украине Арестович об ударе по Крымскому мосту: Стрелять бесполезно

2022-06-18 20:30

Если бы даже тактические ракеты долетели, то опору моста ими не взорвать, утверждает советник ОП.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что наносить удар по Керченскому мосту бесполезно. Об этом шла речь в его интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в пятницу, 17 июня.

загрузка...

Арестович отметил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS до сооружения не достанут, а если бы тактические ракеты все же долетели, то опору моста ими не взорвать.

"Чтобы опору повредить, там надо ядерный удар наносить. ... А пролеты восстанавливаются очень быстро, в считанные часы. Это очень сложная история - повредить такой объект, как Крымский мост. Конечно, можно чисто символично ударить, повредить кусок полотна, но поверьте, у нас есть более важные цели", - считает советник.

Он уточнил, что "более жирные цели, чем Крымский мост", это скопление войск РФ, штабы, аэродромы.

В частности, указал Арестович, "проще лупануть по войскам, которые идут через Крымский мост".

Напомним, ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаевской области, заявил, что после получения обещанного Западом оружия будет нанесен удар по мосту, ведущему из России в оккупированный ею украинский полуостров Крым.

В свою очередь в Кремле утверждают, что российские военные гарантируют безопасность Крыма и Крымского моста.