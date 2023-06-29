ВОЙНА В Украине Повреждение мостов в Чонгаре нанесло критический урон военной логистике оккупантов на Юге

2023-06-29 08:26

Повреждение мостов в Чонгаре увеличило время доставки оккупантами запасов из временно оккупированного Крыма на фронт на 50%. Автомобильные мосты в Чонгаре, по которым ВСУ нанесли удар, обслуживали один из двух основных путей сообщения между Крымом и оккупированной Херсонской областью. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Маршрут через мосты в Чонгаре - это самый прямой путь от российского крымского логистического узла в Джанкое и запорожского сектора, где Россия сейчас защищается от большого украинского наступления. Временное закрытие маршрута привело к тому, что жизненно важным российским материально-техническим конвоям понадобилось, по крайней мере, на 50% больше времени, чтобы добраться до фронта альтернативными путями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рашисты почти наверняка построили замену понтонного моста в течение 24 часов после нападения.

"Очень вероятно, что переправы ограничены только военными. Скорость, с которой был построен альтернативный переход, свидетельствует о том, насколько этот путь жизненно важен для российских военных усилий в оккупированной Украине", - заявили в британской разведке.